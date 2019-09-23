Бен Фостер в шоке от атаки «Манчестер Сити». Он пропустил восемь мячей

Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер поделился ощущениями от матча 6-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:8).

— В первом тайме мне хотелось провалиться под землю, — признался Фостер в интервью The Telegraph. — Я пропустил 5 голов, для вратаря это очень серьезный удар. Мне казалось, что они играют с нами в крикет. Нынешний «Сити» — лучшая команда, против которой я когда-либо играл. Совсем скоро настанет момент, когда они забьют 9 или 10 голов и побьют рекорд АПЛ. Они играют в неземной футбол, который навсегда останется в моей памяти.

После 6-го тура «Манчестер Сити» занимает 2-е место с 13 очками. Команда Хосепа Гвардьолы отстает от «Ливерпуля» на 5 баллов.