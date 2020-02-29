Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер эмоционально отметил разгром «Ливерпуля»? в 28-м туре АПЛ — 3:0. «Уотфорд» прервал 44-матчевую серию «красных» без поражений и 18-матчевую победную серию, а также смог подняться из зоны вылета. Исмаила Сарр оформил дубль и отметился голевым пасом.

— Просто делайте это каждую неделю! Это легко, когда все так происходит, — цитирует BBC Фостера. — У нас был план на игру, и мы его придерживались.

Их атакующей тройке приходилось отходить назад за мячом, и мы знали, что неаш план работает. Исмаила Сарр — очень талантливый игрок, он спокойно действует в атаке и играет в мощном темпе.

Футбол — это ведь не так уж и сложно! Мы придерживались нашей тактики и воспользовались шансами.