Бен Чилвелл: «Определенно не жалею, что отказал «Ливерпулю»

Защитник «Лестера» Бен Чилвелл признался, что не жалеет о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль».

— Мне тогда было 17 лет. Мой агент общался с «Ливерпулем» на предмет моего возможного трансфера, — приводит слова Чилвелла Sky Sports. — Честно, тогда я вообще не думал о переходе — все, о чем я думал, это закрепиться в молодежке «Лестера». Определенно не жалею, что отказал «Ливерпулю». Когда я смотрю, как прошли последние 4-5 лет, то понимаю, что доволен карьерой. У меня уже 8 игр за сборную Англии, это — фантастика! Ветераны «Лестера», сотрудники клуба всячески отговаривали меня от ухода, и я им благодарен.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел 6 матчей за «Лестер», в которых отметился одной голевой передачей.