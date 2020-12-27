Бэмфорд рассказал, почему «Лидсу» было сложно играть с «Бернли»

Форвард «Лидса» Патрик Бэмфорд после матча 15-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (1:0) признался, что его команде было непросто одержать победу.

«Иногда победа со счетом 1:0 приятна, потому что для нее пришлось попотеть, и именно это произошло во втором тайме, — цитирует футболиста ВВС. — Считаю, что «Бернли» сыграл великолепно в своем стиле. С ними играть непросто, мяч почти все время в воздухе, но для нас отлично, что мы смогли победить их. Если бы мы не боролись, мы не получили бы три очка. Это был полезный опыт».

Заработанный им пенальти Бэмфорд считает справедливым. Он отметил, что вратарь «Бернли» Ник Поуп врезался в его опорную ногу. Бэмфорд из-за ВАР не был уверен, что пенальти назначат, но решение арбитра он счел правильным. Форвард забил единственный мяч в этой игре с 11-метрового на пятой минуте.