Бэмфорд повторил достижение Кантона
«Лидс» благодаря хет-трику Патрика Бэмфорда разгромил «Астон Виллу» в 6-м туре чемпионата Англии (3:0). Как сообщает Opta, 27-летний англичанин забил 6 голов в 6 играх на старте сезона и повторил достижение француза Эрика Кантона. Последний раз в составе «Лидса» только французский форвард в сезоне-1992/93 показал такую результативность.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.