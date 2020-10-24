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Бэмфорд повторил достижение Кантона

00:28

«Лидс» благодаря хет-трику Патрика Бэмфорда разгромил «Астон Виллу» в 6-м туре чемпионата Англии (3:0). Как сообщает Opta, 27-летний англичанин забил 6 голов в 6 играх на старте сезона и повторил достижение француза Эрика Кантона. Последний раз в составе «Лидса» только французский форвард в сезоне-1992/93 показал такую результативность.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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