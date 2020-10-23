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Бьелса заявил, что не думает об уходе из «Лидса»

08:58
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Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса завил, что в данный момент не рассматривает возможность ухода из команды по окончании сезона-2020/21.

— Мне очень комфортно жить и тренировать в Англии, — приводит Goal.com слова Бьелсы. — То, что я переподписал контракт с «Лидсом» лишь на один год, еще не означает, что я не останусь в клубе дольше.

Бьелса возглавляет «Лидс» с лета 2018 года, под его руководством команда вышла в АПЛ впервые за 16 лет. В сентябре 65-летний аргентинец подписал контракт с клубом до конца сезона-2020/21.

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