Бьелса заявил, что не думает об уходе из «Лидса»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса завил, что в данный момент не рассматривает возможность ухода из команды по окончании сезона-2020/21.

— Мне очень комфортно жить и тренировать в Англии, — приводит Goal.com слова Бьелсы. — То, что я переподписал контракт с «Лидсом» лишь на один год, еще не означает, что я не останусь в клубе дольше.

Бьелса возглавляет «Лидс» с лета 2018 года, под его руководством команда вышла в АПЛ впервые за 16 лет. В сентябре 65-летний аргентинец подписал контракт с клубом до конца сезона-2020/21.