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Бьельса признан лучшим тренером чемпионшипа. Он вернул «Лидс» в АПЛ спустя 16 лет

27 июля 2020, 23:25
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Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса признан лучшим тренером чемпионшипа по итогам сезона-2019/20 по версии Ассоциации тренеров.

Под руководством 65-летнего специалиста «Лидс» стал победителем чемпионшипа и вывел клуб в АПЛ впервые за 16 лет.

Бьельса возглавляет «Лидс» с 2018 года. Также он тренировал «Эспаньол», «Атлетик», «Марсель», «Лацио», «Лилль», а также сборные Аргентины и Чили.

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