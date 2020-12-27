Бьельса признался, что «Лидс» мог упустить победу над «Бернли»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса оценил игру своей команды в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (1:0).

«Это было очень сложно, «Бернли» мог сравнять счет во втором тайме, — цитирует аргентинца ВВС. — Это были два разных тайма. В первом мы смогли навязать свою игру, во втором нам было трудно нейтрализовать их сильные стороны, особенно в концовке».

По мнению тренера, в первом тайме команда играла так, как хотела, а во втором не смогла помешать «Бернли» играть так, как хотели соперники. На его взгляд, ничья была бы несправедливым результатом, но он высоко оценил старания соперников сравнять счет. Также он подчеркнул, что его команда прибавила в игре при стандартах у своих ворот.

Единственный мяч забил Патрик Бэмфорд. Он отличился с пенальти на пятой минуте.