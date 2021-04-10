Бьелса — о победе над «Манчестер Сити»: «Это не я победил Хосепа Гвардьолу»
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии.
«Мы заслужили победу, но было бы справедливо, если бы победил «Сити». Это очень трудно понять, но я так считаю. Мы приложили очень много усилий, но «Сити» действительно доминировал на поле, у них было больше моментов.
Это не я победил Хосепа Гвардьолу. На поле встретились две команды, исход матча решают игроки. Мы — просто-напросто два тренера двух команд, которые сегодня играли друг с другом", — цитирует Бьелсу BBC.
«Лидс» выиграл третий матч подряд. Йоркширская команда набрала 45 очков и идет на девятом месте в таблице премьер-лиги. У лидирующего «Манчестер Сити» 74 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю