Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Мы заслужили победу, но было бы справедливо, если бы победил «Сити». Это очень трудно понять, но я так считаю. Мы приложили очень много усилий, но «Сити» действительно доминировал на поле, у них было больше моментов.

Это не я победил Хосепа Гвардьолу. На поле встретились две команды, исход матча решают игроки. Мы — просто-напросто два тренера двух команд, которые сегодня играли друг с другом", — цитирует Бьелсу BBC.

«Лидс» выиграл третий матч подряд. Йоркширская команда набрала 45 очков и идет на девятом месте в таблице премьер-лиги. У лидирующего «Манчестер Сити» 74 очка.