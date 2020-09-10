Бьельса не собирается покидать пост главного тренера «Лидса»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса заверил, что продолжит тренировать команду и не собирается никуда уходить.

— В следующем сезоне я буду работать в «Лидсе». Все улажено, я буду здесь в следующем сезоне, это точно, — цитирует тренера Sky Sports.

Бьельса возглавил «Юнайтед» в 2018 году, подписав контракт на два сезона. После победы в чемпионшипе и выхода в АПЛ летом 2020 года появилась информация, что 65-летний аргентинец договорился о новом соглашении.