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Бьельса не собирается покидать пост главного тренера «Лидса»

16:46
Марсело Бьельса. Фото Reuters
Марсело Бьельса. Фото Reuters
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Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса заверил, что продолжит тренировать команду и не собирается никуда уходить.

— В следующем сезоне я буду работать в «Лидсе». Все улажено, я буду здесь в следующем сезоне, это точно, — цитирует тренера Sky Sports.

Бьельса возглавил «Юнайтед» в 2018 году, подписав контракт на два сезона. После победы в чемпионшипе и выхода в АПЛ летом 2020 года появилась информация, что 65-летний аргентинец договорился о новом соглашении.

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