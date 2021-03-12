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Бьелса не исключил, что останется в «Лидсе» навсегда

09:31
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Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса заявил, что может тренировать клуб до конца карьеры.

«Я всегда думаю, что навсегда останусь в клубе, в котором работаю. Каждый день рассчитываю, что проведу остаток карьеры в «Лидсе». В то же время, в нашу профессию часто вмешиваются. Тренеров постоянно увольняют, они редко задерживаются в одном клубе надолго», — цитирует Goal Бьелсу.

«Лидс» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 35 очками после 27 матчей. Контракт 65-летнего Бьелсы с «павлинами» действует до конца июня 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/bielsa-plans-on-staying-at-leeds-for-the-rest-of-my-life-despite-/6g7cbont4bj81l46zf0ukkklg

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