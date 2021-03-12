Бьелса не исключил, что останется в «Лидсе» навсегда

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса заявил, что может тренировать клуб до конца карьеры.

«Я всегда думаю, что навсегда останусь в клубе, в котором работаю. Каждый день рассчитываю, что проведу остаток карьеры в «Лидсе». В то же время, в нашу профессию часто вмешиваются. Тренеров постоянно увольняют, они редко задерживаются в одном клубе надолго», — цитирует Goal Бьелсу.

«Лидс» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 35 очками после 27 матчей. Контракт 65-летнего Бьелсы с «павлинами» действует до конца июня 2021 года.