Бьелса не исключил, что останется в «Лидсе» навсегда
09:31
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса заявил, что может тренировать клуб до конца карьеры.
«Я всегда думаю, что навсегда останусь в клубе, в котором работаю. Каждый день рассчитываю, что проведу остаток карьеры в «Лидсе». В то же время, в нашу профессию часто вмешиваются. Тренеров постоянно увольняют, они редко задерживаются в одном клубе надолго», — цитирует Goal Бьелсу.
«Лидс» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 35 очками после 27 матчей. Контракт 65-летнего Бьелсы с «павлинами» действует до конца июня 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/bielsa-plans-on-staying-at-leeds-for-the-rest-of-my-life-despite-/6g7cbont4bj81l46zf0ukkklg
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...