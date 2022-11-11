Бьелса может возглавить английский «Борнмут»

Известный аргентинский тренер Марсело Бьелса может вернуться в Англии. Клуб АПЛ «Борнмут» хочет пригласить 67-летнего специалиста на пост главного тренера, сообщает The Athletic.

Последним клубом Бьелсы был «Лидс», который уволил тренера в конце февраля этого года из-за неудовлетворительных результатов.

С «павлинами» аргентинец работал с 2018 года и вернул команду в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Бьелса также претендует на пост главного тренера «Бешикаташа», но турецкий клуб сделал выбор в пользу Шенола Гюнеша.

На данный момент «Борнмут» находится на грани зоны вылета в АПЛ, набрав 13 очков в 14 матчах и занимая 17-ю строчку.