Бьелса доволен тем, что «Лидс» начал переговоры по продлению контракта с Рафиньей

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса высказался о начале переговоров по продлению контракта с нападающим Рафиньей.

«Я думаю, это отличное решение. Рафинья — один из лучших футболистов нашей команды, он играет хорошо и мудро. Он показывает свой талант в АПЛ и уже привлек к себе внимание со стороны топ-клубов», — приводит The Irish Independent слова Бьелсы.

В сезоне-2021/22 Рафинья провел 18 матчей за «Лидс», на его счету 8 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего бразильца в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля» и «Баварии».