Беллингем откажется от «Реала» и «Ливерпуля» в пользу «Манчестер Сити»

Английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.

По информации источника, на данный момент Беллингем склоняется в пользу «Манчестер Сити» и готов перейти в английский клуб, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Реала».

19-летний англичанин выступает за «Боруссию» с июля 2020 года. Он провел за дортмундский клуб 112 матчей, забил 19 мячей и отдал 21 результативную передачу.