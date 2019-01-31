Защитнику "Арсенала" Эктору Бельерину провели операцию на крестообразных связках колена, сообщил 23-летний испанец в своем Твиттере.
Напомним, что Бельерин получил травму в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Челси" (2:0).
– Операция прошла успешно. Большое спасибо всем врачам и физиотерапевтам, которые так усердно работали, чтобы подготовить меня к операции и с такой легкостью пройти через нее, – написал Бельерин в Твиттере.
В текущем сезоне чемпионата Англии защитник провел 19 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.
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Surgery = success. Big thank you to all the doctors and physios who worked so hard to get me ready for surgery and through it with such ease 🙌🏻 pic.twitter.com/Jl8oNUptCB– Héctor Bellerín (@HectorBellerin) 31 января 2019 г.