Защитнику "Арсенала" Эктору Бельерину​ провели операцию на крестообразных связках колена, сообщил 23-летний испанец в своем Твиттере.

Напомним, что Бельерин получил травму в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Челси" (2:0).

– Операция прошла успешно. Большое спасибо всем врачам и физиотерапевтам, которые так усердно работали, чтобы подготовить меня к операции и с такой легкостью пройти через нее, – написал Бельерин в Твиттере.

В текущем сезоне чемпионата Англии защитник провел 19 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.

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