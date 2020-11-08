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Бельерин вызван в сборную Испании

04:08
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин получил вызов в сборную Испании. 25-летний испанец призван заменить Хесуса Наваса, получившего травму.

14 ноября испанцы на выезде сыграют со Швейцарией в рамках Лиги наций, а 17-го — примут Германию.

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