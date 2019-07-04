Бельерин, не игравший полгода, вернулся к тренировкам

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин возобновил тренировки после разрыва крестообразных связок, сообщается в Твиттере лондонского клуба. Он пропустил полгода.

– Грустил по этому месту, – отметил Бельерин.

В минувшем сезоне Бельерин провел 19 матчей за "Арсенал" и отметился 5 голевыми передачами. Из-за длительного восстановления 24-летний защитник может пропустить начало нового сезона.

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