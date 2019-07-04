Бельерин, не игравший полгода, вернулся к тренировкам

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин возобновил тренировки после разрыва крестообразных связок, сообщается в Твиттере лондонского клуба. Он пропустил полгода.
– Грустил по этому месту, – отметил Бельерин.
"I've missed this place, man" ❤️@HectorBellerin puttin' in the work 💪 pic.twitter.com/2JxkgHMj9e— Arsenal FC (@Arsenal) 3 июля 2019 г.
В минувшем сезоне Бельерин провел 19 матчей за "Арсенал" и отметился 5 голевыми передачами. Из-за длительного восстановления 24-летний защитник может пропустить начало нового сезона.
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