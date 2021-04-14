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Бельерин намерен покинуть «Арсенал» летом

19:02
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«Арсенал» будет активно работать на трансферном рынке в летнее трансферное окно. Защитник Эктор Бельерин с огромной долей вероятности покинет «Арсенал» летом, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо 14 апреля.

26-летний испанец сыграл 31 матч за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

Контракт Бельерина с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

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