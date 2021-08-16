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Бельерин изъявил желание покинуть «Арсенал» из-за конфликта с Артетой

16:17
Эктор Бельерин. Фото AFP
Эктор Бельерин. Фото AFP
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Испанский защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

У футболиста случился с конфликтом с главным тренером «канониров» Микелем Артетой. Поэтому 26-летний испанец ищет различные варианты ухода из лондонского клуба.

В прошлом сезоне Бельерин отыграл 35 матчей во всех турнирах за лондонцев, отличившись одним голом и сделав четыре результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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