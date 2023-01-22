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Бекхэм укрыл жену своим пальто, когда она замерзла на футбольном мачте их сына Ромео

Мария Гусева
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Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория посетили матч Кубка Премьер-лиги между «Брентфордом Б» и «Хаддерсфилдом». За «пчел» на позиции полузащитника играет сын Бекхэмов — Ромео.

Во время игры Виктория Бекхэм замерзла, но супруг укутал ее в собственное пальто.

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press
Дэвид и Виктория Бекхэм.
Фото Global Look Press
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press
Дэвид и Виктория Бекхэм.
Фото Global Look Press
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press
Дэвид и Виктория Бекхэм.
Фото Global Look Press

20-летний Ромео вышел на замену во втором тайме и провел на поле 30 минут. Полузащитник выступает за «Брентфорд Б» на правах аренды из второй команды «Интер Майами».

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. Пара воспитывает троих сыновей и одну дочь.

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Основные источники исследования

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Дэвид Бекхэм
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2
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3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 19 12 3 4 30-22 39
5
 Тоттенхэм 20 10 3 7 39-31 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
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 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
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 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
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 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
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 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
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 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
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