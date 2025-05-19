Бекхэм призвал руководство «Манчестер Юнайтед» поддержать Аморима

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм считает, что руководству «Манчестер Юнайтед» нужно поддержать главного тренера команды Рубена Аморима.

«Я думаю, клубу определенно нужно оказать Рубену поддержку в том, чтобы подписать игроков, которых он хочет. Но я на самом деле не знаю, насколько это возможно. Я не так часто общаюсь с Джимом (Рэтклиффом — Прим. «СЭ»), только время от времени. Рубена нужно поддержать как тренера, чтобы он собрал свою команду и привнес свою философию. Он уже пытается это сделать, но я думаю, что когда у него появится своя команда, свои игроки, вы увидите изменения», — цитирует Бекхэма The Athletic.

Португальский специалист возглавил «Юнайтед» в ноябре 2024 года. После 37 туров «красные дьяволы» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

21 мая «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы. Игра пройдет в Бильбао (Испания).