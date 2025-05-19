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Бекхэм призвал руководство «Манчестер Юнайтед» поддержать Аморима

Сергей Ярошенко

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм считает, что руководству «Манчестер Юнайтед» нужно поддержать главного тренера команды Рубена Аморима.

«Я думаю, клубу определенно нужно оказать Рубену поддержку в том, чтобы подписать игроков, которых он хочет. Но я на самом деле не знаю, насколько это возможно. Я не так часто общаюсь с Джимом (Рэтклиффом — Прим. «СЭ»), только время от времени. Рубена нужно поддержать как тренера, чтобы он собрал свою команду и привнес свою философию. Он уже пытается это сделать, но я думаю, что когда у него появится своя команда, свои игроки, вы увидите изменения», — цитирует Бекхэма The Athletic.

Португальский специалист возглавил «Юнайтед» в ноябре 2024 года. После 37 туров «красные дьяволы» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

21 мая «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы. Игра пройдет в Бильбао (Испания).

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Дэвид Бекхэм
Рубен Аморим
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 8-1 12
2
 Ман. Сити 4 4 0 0 8-2 12
3
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
4
 Халл Сити 4 2 2 0 5-2 8
5
 Лидс 4 2 2 0 7-3 8
6
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
7
 Брайтон 4 2 1 1 13-5 7
8
 Ливерпуль 4 1 3 0 6-4 6
9
 Эвертон 4 1 3 0 5-3 6
10
 Ипсвич 4 2 0 2 7-10 6
11
 Нот. Форест 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ньюкасл 4 1 2 1 7-8 5
13
 МЮ 4 1 1 2 7-7 4
14
 Сандерленд 4 1 1 2 3-5 4
15
 Борнмут 4 0 3 1 6-7 3
16
 Кристал Пэлас 4 1 0 3 6-11 3
17
 Тоттенхэм 4 0 2 2 0-5 2
18
 Астон Вилла 4 0 1 3 1-7 1
19
 Фулхэм 4 0 1 3 4-7 1
20
 Ковентри 4 0 0 4 0-10 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.09 22:00 Брентфорд – Челси 3 : 0
19.09 14:30 Тоттенхэм – Астон Вилла - : -
19.09 17:00 Брайтон – Арсенал - : -
19.09 17:00 Эвертон – Ипсвич - : -
19.09 17:00 Лидс – Кристал Пэлас - : -
19.09 17:00 Ман. Сити – Сандерленд - : -
19.09 17:00 Ньюкасл – Халл Сити - : -
19.09 19:30 Нот. Форест – Ковентри - : -
20.09 16:00 Борнмут – Ливерпуль - : -
20.09 18:30 Фулхэм – МЮ - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака
Букайо Сака

Арсенал

 3
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Даити Камада
Даити Камада

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 1 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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