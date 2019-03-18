Бекхэм предстанет перед судом за то, что разговаривал по телефону во время вождения автомобиля

Бывший футболист Дэвид Бекхэм был уличен в том, что он разговаривал по телефону во время вождения автомобиля в Лондоне. Как сообщает Sky Sports, в разговоре с полицией он признал, что совершил нарушение.

Также сообщается, что дело передано в суд и заседание состоится во вторник. Сам Бекхэм не будет на нем присутствовать. Не будут допущены и представители СМИ.

21 ноября прошлого года Бекхэм разговаривал по мобильному телефону, когда управлял автомобилем Bentley. Об этом сообщил в полицию житель Лондона, имя которого не указано.

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