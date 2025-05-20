Бекхэм: «Аморим — очень хороший тренер. Ему нужно помочь с подписанием игроков, которых он хочет»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм оценил работу главного тренера команды Рубена Аморима.

Ранее ESPN сообщил, что 40-летний португалец задумывался об уходе из клуба зимой.

«Это был не самый удачный сезон. Думаю, что это еще мягко сказано. Когда в клубе нет стабильности, это заметно.

Я считаю, что сейчас у нас очень хороший тренер. Он молод, но у него уже есть успехи за плечами и большой опыт для его возраста. Поэтому я думаю, что он внесет необходимые изменения. Рубену определенно нужно помочь с подписанием игроков, которых он хочет, но я не знаю, насколько это возможно.

Я уверен, если в какой-то момент Рубен увидит возможность изменить систему, ему придется это сделать. Но мне нравится, что он говорит: «Нет, я буду придерживаться своей системы». Это то, что я в нем уважаю», — приводит слова Бекхэма The Athletic.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда провела 40 матчей, в которых одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и уступила в 16 встречах.

После 37 туров манкунианцы с 39 очками занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Также «МЮ» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Тоттенхэмом». Матч состоится 21 мая.