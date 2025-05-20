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20 мая 2025, 11:01

Бекхэм: «Аморим — очень хороший тренер. Ему нужно помочь с подписанием игроков, которых он хочет»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм оценил работу главного тренера команды Рубена Аморима.

Ранее ESPN сообщил, что 40-летний португалец задумывался об уходе из клуба зимой.

«Это был не самый удачный сезон. Думаю, что это еще мягко сказано. Когда в клубе нет стабильности, это заметно.

Я считаю, что сейчас у нас очень хороший тренер. Он молод, но у него уже есть успехи за плечами и большой опыт для его возраста. Поэтому я думаю, что он внесет необходимые изменения. Рубену определенно нужно помочь с подписанием игроков, которых он хочет, но я не знаю, насколько это возможно.

Я уверен, если в какой-то момент Рубен увидит возможность изменить систему, ему придется это сделать. Но мне нравится, что он говорит: «Нет, я буду придерживаться своей системы». Это то, что я в нем уважаю», — приводит слова Бекхэма The Athletic.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда провела 40 матчей, в которых одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и уступила в 16 встречах.

После 37 туров манкунианцы с 39 очками занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Также «МЮ» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Тоттенхэмом». Матч состоится 21 мая.

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Дэвид Бекхэм
Рубен Аморим
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2
 Ман. Сити 38 23 9 6 77-35 78
3
 МЮ 38 20 11 7 69-50 71
4
 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5
 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6
 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7
 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8
 Брайтон 38 14 11 13 52-46 53
9
 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10
 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11
 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12
 Ньюкасл 38 14 7 17 53-55 49
13
 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14
 Лидс 38 11 14 13 49-56 47
15
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16
 Нот. Форест 38 11 11 16 48-51 44
17
 Тоттенхэм 38 10 11 17 48-57 41
18
 Вест Хэм 38 10 9 19 46-65 39
19
 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20
 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27-68 20
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.05 18:00 Брайтон – МЮ 0 : 3
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон 1 : 1
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал 1 : 2
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл 2 : 0
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд 1 : 1
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла 1 : 2
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут 1 : 1
24.05 18:00 Сандерленд – Челси 2 : 1
24.05 18:00 Тоттенхэм – Эвертон 1 : 0
24.05 18:00 Вест Хэм – Лидс 3 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 27
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 17
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 12
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 11
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 33 1 11
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 35 1 9
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