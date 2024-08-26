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Бекхэм об Эрикссоне: «Я навсегда сохраню воспоминания того последнего дня, который провел с тобой»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился воспоминаниями об экс-тренере английской национальной команды Свен-Йоране Эрикссоне.

26 августа стало известно, что швед скончался в возрасте 76 лет. В январе Эрикссон в эфире радиостанции P1 признался, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии.

«Свен, спасибо тебе за то, каким человеком ты всегда был: страстным, заботливым, спокойным и настоящим джентльменом. Я буду вечно благодарен за то, что ты сделал меня капитаном. Я навсегда сохраню воспоминания того последнего дня, который провел с тобой и твоей семьей. Спасибо, Свен, и твои последние слова мне: «Все будет хорошо», — написал Бекхэм в своих соцсетях.

Последним местом работы Эрикссона был «Карлстад», где он занимал пост спортивного директора. Сборную Англии швед возглавлял с 2001 по 2006 год.

Дэвид Бекхэм
Сборная Англии по футболу
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 2-8 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
Результаты / календарь
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31.08 14:30
Арсенал – Брайтон
 - : -
31.08 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
31.08 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
31.08 17:00
Ипсвич – Фулхэм
 - : -
31.08 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
31.08 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 19:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
1.09 15:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
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Ньюкасл – Тоттенхэм
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МЮ – Ливерпуль
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Нони Мадуэке

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Челси

 3
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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П
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Коул Палмер

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Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

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Букайо Сака

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Фабиан Шер

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Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

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Эвертон

 1 1 0
Дэн Берн

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