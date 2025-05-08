Бекхэм и Невилл купили «Солфорд Сити»
Экс-футболисты «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм и Гари Невилл стали владельцами «Солфорд Сити», который выступает в четвертом английском дивизионе, сообщает The Athletic.
После ухода из клуба предыдущего владельца Питера Лима Бекхэм и Невилл несколько месяцев искали инвестиционных партнеров для улучшения результатов команды.
В итоге бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» объединились с Декланом Келли, основателем американской консалтинговой фирмы Consello, и лордом Мервином Дэвисом, председателем Ассоциации лаун-тенниса. Вместе они станут сопредседателями совета директоров «Солфорд Сити».
Новости