8 мая, 18:06

Бекхэм и Невилл купили «Солфорд Сити»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-футболисты «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм и Гари Невилл стали владельцами «Солфорд Сити», который выступает в четвертом английском дивизионе, сообщает The Athletic.

После ухода из клуба предыдущего владельца Питера Лима Бекхэм и Невилл несколько месяцев искали инвестиционных партнеров для улучшения результатов команды.

В итоге бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» объединились с Декланом Келли, основателем американской консалтинговой фирмы Consello, и лордом Мервином Дэвисом, председателем Ассоциации лаун-тенниса. Вместе они станут сопредседателями совета директоров «Солфорд Сити».

Гари Невилл
Дэвид Бекхэм
  • Князь Болтконский

    Значит ждём туда Месси с Суаресом.

    08.05.2025

  • Adminni

    просто для справки: стадион на 5 тыс. мест, стоимость клуба 4.5 ляма и то мне кажется завышена

    08.05.2025

  • Adminni

    неужели в англии так сложно купить клуб 4 дивизиона мультимиардеру Бэкхему что он даже партнеров напрягает... что у них там за расценки?

    08.05.2025

  • Zohr Vad

    Бэкхэм - мировой король в мире бизнеса в спорте!!!

    08.05.2025

