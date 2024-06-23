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Бекхэм хочет приобрести Варана в «Интер Майами»

Виктория Кравченко
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Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет видеть в своей команде защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана. В ближайшее время игрок станет свободным агентом.

По данным Mirror, Бекхэм лично хочет видеть футболиста в команде МЛС.

На данный момент в «Интер Майами» играют Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Варан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его трансферная стоимость — 20 миллионов евро.

Дэвид Бекхэм
Рафаэль Варан
ФК Интер Майами
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