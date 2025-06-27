Футбол
27 июня, 14:50

Бекхэм был доставлен в больницу из-за болей в запястье

Сергей Ярошенко
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм.
Фото Global Look Press

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм был доставлен в больницу из-за сильных болей в запястье, сообщает Daily Mail.

По информации источника, англичанин успешно перенес операцию по удалению хирургического винта в предплечье, который был поставлен футболисту после получения травмы в 2003 году в матче против сборной Южной Африки.

Отмечается, что в последние дни болевые ощущения стали сильнее, поэтому спортсмену потребовалось хирургическое вмешательство.

Ранее 50-летний Бекхэм был посвящен в рыцари королем Англии Карлом III за заслуги в спорте и благотворительности.

Дэвид Бекхэм пожимает руку королю Великобритании Карлу III.Бекхэм — теперь сэр: получил рыцарский титул и встал в один ряд с Алексом Фергюсоном

Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «Лос-Анджелес» и «ПСЖ». Сейчас он является совладельцем «Интер Майами».

  • zg

    22 года ходил с ним и он не мешал,а тут решил удалить...Дэбыл!Хотя понтно,что "комнатные" врачуганы "насоветовали"!

    27.06.2025

