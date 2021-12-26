Бекер высказался о выступлениях «Ливерпуля» в нынешнем сезоне

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер поделился мнением о выступлениях мерсисайдцев в нынешнем сезоне.

«Пока все складывается хорошо, — приводит слова Бекера официальный сайт «Ливерпуля». — «Ливерпулю» многое еще предстоит улучшить. Но я считаю, что мы выполняем отличную работу и хорошо выступаем. Доволен тем, что сделали до сих пор. Этот период в сезоне действительно напряженный. Это тяжело с физической и ментальной точки зрения. Мы хорошо справляемся с подобными ситуациями и добиваемся нужных нам результатов».

В нынешнем сезоне 29-летний бразилец принял участие в 23 матчах за мерсисайдцев, в которых пропустил 21 мяч.

После 18 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на три балла.