Байи отказывается продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может покинуть клуб, сообщает ESPN 13 апреля.

27-летний игрок на протяжении некоторого времени вел переговоры о новом контракте с клубом, но теперь готов отказаться от того, чтобы остаться в команде.

Он недоволен нехваткой игровой практики: из 50 матчей «МЮ» в текущем сезоне он принял участие лишь в 15.

Из-за того, что контракт Байи истекает летом следующего года, он может быть продан в ближайшее межсезонье.