Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Байи отказывается продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

20:00
Теги:

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может покинуть клуб, сообщает ESPN 13 апреля.

27-летний игрок на протяжении некоторого времени вел переговоры о новом контракте с клубом, но теперь готов отказаться от того, чтобы остаться в команде.

Он недоволен нехваткой игровой практики: из 50 матчей «МЮ» в текущем сезоне он принял участие лишь в 15.

Из-за того, что контракт Байи истекает летом следующего года, он может быть продан в ближайшее межсезонье.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 19654
Все опросы
Судейство повлияло на результат матча «Локомотив» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры