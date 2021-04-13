Байи отказывается продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»
20:00
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может покинуть клуб, сообщает ESPN 13 апреля.
27-летний игрок на протяжении некоторого времени вел переговоры о новом контракте с клубом, но теперь готов отказаться от того, чтобы остаться в команде.
Он недоволен нехваткой игровой практики: из 50 матчей «МЮ» в текущем сезоне он принял участие лишь в 15.
Из-за того, что контракт Байи истекает летом следующего года, он может быть продан в ближайшее межсезонье.
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