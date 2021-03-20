Байи не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи хочет отказаться от продления контракта с клубом из-за разногласий с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером, сообщает Daily Mail.
По информации СМИ, 26-летний футболист недоволен отношением тренера к нему. В частности тем, что ивуаирец, который играл в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Милана», не был включен в заявку на ответную игру. Байи провел всего 15 матчей за команду, чувствует себя ненужным клубу и собирается отклонить дополнительное предложение, которое продлит его контракт на год.
Байи перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Вильярреала». 11 марта ивуариец провел свой 100-й матч за клуб, сыграв в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Милана». Контракт Байи истекает летом 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9383469/Eric-Bailly-FURIOUS-Ole-Gunnar-Solskjaer-plans-snub-new-contract-offer.html
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