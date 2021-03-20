Байи не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи хочет отказаться от продления контракта с клубом из-за разногласий с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером, сообщает Daily Mail.

По информации СМИ, 26-летний футболист недоволен отношением тренера к нему. В частности тем, что ивуаирец, который играл в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Милана», не был включен в заявку на ответную игру. Байи провел всего 15 матчей за команду, чувствует себя ненужным клубу и собирается отклонить дополнительное предложение, которое продлит его контракт на год.

Байи перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Вильярреала». 11 марта ивуариец провел свой 100-й матч за клуб, сыграв в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Милана». Контракт Байи истекает летом 2022 года.