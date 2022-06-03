Байи и Туанзебе покинут «Манчестер Юнайтед»

Защитники «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи и Аксель Туанзебе покинут клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, решение об уходе в летнее трансферное окно уже принято. При этом другой защитник Диого Далот останется в клубе.

В минувшем сезоне 28-летний Байи провел 7 матчей, в которых заработал одну желтую карточку. У 24-летнего Туанзебе 13 матчей за «Астон Виллу» и 2 матча за «Наполи».