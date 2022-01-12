Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи дал согласие на переход в «Милан», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, переговоры «Милан» с английский клубом об аренде 27-летнего иуварийца идут хорошо.

В нынешнем сезоне Байи провел семь матчей за «Манчестер Юнайтед» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.