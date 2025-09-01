«Бавария» отказалась от покупки Николаса Джексона
Форвард «Челси» Николас Джексон останется в лондонском клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, «Бавария» отказалась от покупки 24-летнего сенегальца. Также сообщалось, что лондонцы отменили трансфер из-за травмы форварда Лиама Делапа.
В сезоне-2024/25 Джексон в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. ПорталTransfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
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|0-0
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14
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0-0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
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|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
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|23.08
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