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1 сентября 2025, 02:46

«Бавария» отказалась от покупки Николаса Джексона

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Челси» Николас Джексон останется в лондонском клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, «Бавария» отказалась от покупки 24-летнего сенегальца. Также сообщалось, что лондонцы отменили трансфер из-за травмы форварда Лиама Делапа.

Николас Джексон.«Бавария» арендует у «Челси» Николаса Джексона за 15 миллионов евро. Кто выиграет от этой сделки?

В сезоне-2024/25 Джексон в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. ПорталTransfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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ФК Бавария
ФК Челси
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
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22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
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