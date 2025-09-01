«Бавария» отказалась от покупки Николаса Джексона

Форвард «Челси» Николас Джексон останется в лондонском клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, «Бавария» отказалась от покупки 24-летнего сенегальца. Также сообщалось, что лондонцы отменили трансфер из-за травмы форварда Лиама Делапа.

В сезоне-2024/25 Джексон в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. ПорталTransfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.