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«Бавария» может отказаться от покупки Сане летом из-за кризиса

21:13
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Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане не покинет клуб в летнее трансферное окно. На 24-летнего немца претендовала «Бавария», которая уже год следит за игроком, однако осуществить переход не получится из-за кризиса, вызванным пандемией коронавируса, сообщает Manchester Evening News

Сане хотел бы перейти в стан мюнхенцев и уже обсудил условия личного контракта с главой клуба.

«Манчестер Сити» не против, чтобы Сане остался в клубе, однако пока что не будет вести переговоры о продлении контракта, тем более — на улучшенных условиях. Его контракт с «Ман Сити» рассчитан до 2021 года.

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