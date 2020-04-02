«Бавария» может отказаться от покупки Сане летом из-за кризиса

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане не покинет клуб в летнее трансферное окно. На 24-летнего немца претендовала «Бавария», которая уже год следит за игроком, однако осуществить переход не получится из-за кризиса, вызванным пандемией коронавируса, сообщает Manchester Evening News

Сане хотел бы перейти в стан мюнхенцев и уже обсудил условия личного контракта с главой клуба.

«Манчестер Сити» не против, чтобы Сане остался в клубе, однако пока что не будет вести переговоры о продлении контракта, тем более — на улучшенных условиях. Его контракт с «Ман Сити» рассчитан до 2021 года.