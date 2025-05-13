Футбол
13 мая, 02:14

«Бавария» и «Ювентус» претендуют на Нкунку

Сергей Разин
корреспондент

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

На 27-летнего француза претендуют «Бавария» и «Ювентус». Оба клуба запросили информацию о возможном трансфере игрока, который хочет летом сменить клуб.

В текущем сезоне Нкунку провел 42 матча, в которых забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

Кристофер Нкунку
ФК Бавария
ФК Челси
ФК Ювентус
  • Adminni

    Владелец Челси брал Нкунку за 60 лямов, с перспективой в будущем на нем подзаработать на перепродаже... ну как в принципе он и изначально строил стратегию всех этих бесконечных покупок. Однако когда он его покупал, цена на ТМ была 80, сейчас 40, т.е. упала в 2 раза, что в принципе и логично, учитывая слабую игру и продолжение травм. Продадут ли они его хотя бы за то что брали? Вопрос... а если даже и продадут, то опять же с точки зрения прибыли этот трансфер убыточен, т.к. ЗП у игрока была приличная, а за клуб за это время ничего не выиграл. Если взять каких-то других игроков, то все они в цене скорее упали, чем выросли. Делает ли выводы Боэли? Не думаю... Если он хотел заработать на трансферах, так пример в Португалии, но там берут ноунеймов и раскручивают до топ звезд, а не наоборот... Челси тоже может пойти по этому пути, но тогда титулов вообще не увидит.

    13.05.2025

    • «Шеффилд «Юнайтед» вышел в финал плей-офф чемпионшипа

    «Манчестер Сити» хочет подписать Рейндерса из «Милана»
