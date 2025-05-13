«Бавария» и «Ювентус» претендуют на Нкунку
Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.
На 27-летнего француза претендуют «Бавария» и «Ювентус». Оба клуба запросили информацию о возможном трансфере игрока, который хочет летом сменить клуб.
В текущем сезоне Нкунку провел 42 матча, в которых забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|8
|2
|1
|20-5
|26
|
2
|Челси
|12
|7
|2
|3
|23-11
|23
|
3
|Ман. Сити
|12
|7
|1
|4
|24-10
|22
|
4
|Кр. Пэлас
|12
|5
|5
|2
|16-9
|20
|
5
|Борнмут
|12
|5
|4
|3
|19-20
|19
|
6
|Сандерленд
|12
|5
|4
|3
|14-11
|19
|
7
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|19-16
|19
|
8
|МЮ
|11
|5
|3
|3
|19-18
|18
|
9
|Ливерпуль
|12
|6
|0
|6
|18-20
|18
|
10
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|13-10
|18
|
11
|Тоттенхэм
|11
|5
|3
|3
|19-10
|18
|
12
|Брентфорд
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
13
|Ньюкасл
|12
|4
|3
|5
|13-15
|15
|
14
|Эвертон
|11
|4
|3
|4
|12-13
|15
|
15
|Фулхэм
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
16
|Нот. Форест
|12
|3
|3
|6
|13-20
|12
|
17
|Лидс
|11
|3
|2
|6
|10-20
|11
|
18
|Вест Хэм
|12
|3
|2
|7
|15-25
|11
|
19
|Бернли
|12
|3
|1
|8
|14-24
|10
|
20
|Вулверхэмптон
|12
|0
|2
|10
|7-27
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|15:30
|Бернли – Челси
|0 : 2
|22.11
|18:00
|Борнмут – Вест Хэм
|2 : 2
|22.11
|18:00
|Брайтон – Брентфорд
|2 : 1
|22.11
|18:00
|Фулхэм – Сандерленд
|1 : 0
|22.11
|18:00
|Ливерпуль – Нот. Форест
|0 : 3
|22.11
|18:00
|Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|0 : 2
|22.11
|20:30
|Ньюкасл – Ман. Сити
|2 : 1
|23.11
|17:00
|Лидс – Астон Вилла
|- : -
|23.11
|19:30
|Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|23:00
|МЮ – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|9
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|7
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Янкуба Минте
Брайтон
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|9
|1
|3
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|9
|1
|2
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|11
|1
|2
Новости