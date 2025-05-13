«Бавария» и «Ювентус» претендуют на Нкунку

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

На 27-летнего француза претендуют «Бавария» и «Ювентус». Оба клуба запросили информацию о возможном трансфере игрока, который хочет летом сменить клуб.

В текущем сезоне Нкунку провел 42 матча, в которых забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.