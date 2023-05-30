«Бавария» готова заплатить 100 миллионов евро за Райса

«Бавария» заинтересована в трансфере полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, утверждает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, только сама сумма трансфера составит не менее 100 миллионов евро, но мюнхенцы готовы заплатить столько за англичанина. Ранее сообщалось, что Райс провел телефонный разговор с тренером «Баварии» Томасом Тухелем и сказал ему, что готов к переходу в бундеслигу.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 49 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.