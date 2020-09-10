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Батшуайи перейдет в «Кристал Пэлас» на правах аренды. Игрок уже прошел медобследование

16:57
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Нападающий «Челси» Миши Батшуайи проведет ближайший сезон в «Кристал Пэлас». «Синие» отдадут 26-летнего бельгийца в аренду, сообщает Sky Sports.

Футболист уже прошел медобследование. В ближайшее время сделка должна быть оформлена официально.

Контракт Батшуайи с лондонцами истекает через год. Отметим, что форвард уже выступал за «Пэлас» в сезоне-2018/19.

В завершившемся чемпионате Англии Батшуайи принял участие в 16 матчах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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