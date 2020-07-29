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Батшуайи хочет уйти из «Челси»

02:13
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Нападающий Миши Батшуайи решил покинуть «Челси» на постоянной основе этим летом. По информации Foot Mercato, 26-летний бельгиец отказался от аренды в клубы Бельгии или «Вест Хэм».

Игрок настроен покинуть лондонский клуб, чтобы получать больше игрового времени и попасть в заявку сборной Бельгии на Евро в следующем году.

Тем не менее, Батшуайи не собирается спешить и прежде чем принять решение о своем будущем, несколько недель подождет.

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