Батшуайи хочет уйти из «Челси»

Нападающий Миши Батшуайи решил покинуть «Челси» на постоянной основе этим летом. По информации Foot Mercato, 26-летний бельгиец отказался от аренды в клубы Бельгии или «Вест Хэм».

Игрок настроен покинуть лондонский клуб, чтобы получать больше игрового времени и попасть в заявку сборной Бельгии на Евро в следующем году.

Тем не менее, Батшуайи не собирается спешить и прежде чем принять решение о своем будущем, несколько недель подождет.