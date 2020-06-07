Батшуайи близок к переходу в «Вест Хэм»

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает Daily Express.

По информации источника, 26-летний бельгиец сменит команду в связи с тем, что к «Челси» скоро должен присоединиться нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, чей трансфер практически согласован. Сообщается, что в Батшуайи также заинтересован «Кристал Пэлас».

В сезоне-2019/20 Батшуайи провел за «Челси» 24 матча, на его счету 6 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бельгийца в 17,5 миллиона евро.