Бартон предстанет перед судом по обвинению в избиении тренера соперника

Главный тренер "Флитвуд Таун" Джоуи Бартон 9 октября предстанет перед судом по обвинению в нападении на тренера "Барнсли" Даниэля Штенделя, сообщает Sky Sports.

Драка тренеров произошла в середине апреля после матча их команд, выступающих в 3 дивизионе Англии. Полиция подозревала Бартона в том, что он напал на Штенделя после игры в подтрибунном помещении и разбил ему лицо в кровь, выбив зуб.

Сейчас главный тренер освобожден под залог и планирует руководить командой в товарищеском матче с "Порт Вэйл", который состоится сегодня, 17 июля.