«Барселона» ждет решения Аспиликуэты по контракту

Руководство «Барселоны» проинформировало защитника «Челси» Сесара Аспидликуэту, что ждет его решения по предложенному контракту. Футболист выбирает между тем, чтобы остаться в Англии или вернуться в Испанию, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Каталонский клуб предложил 32-летнему испанцу контракт до 2024 года с опцией продления еще на сезон. Действующее соглашение Аспиликуэты с «Челси» истекает в конце нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта в 30 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу.