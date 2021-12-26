«Барселона» сомневается в необходимости подписания контракта с Кавани
«Барселона» сомневается в необходимости подписания контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани после успешного завершения сделки с «Манчестер Сити» по форварду Феррану Торресу, сообщает Diario Sport.
По информации источника, 34-летний уругваец ждет окончательного ответа от каталонского клуба. Нападающий хочет остаться в Европе, но некоторое время назад получил предложение от «Коринтианс», который готов платить ему ту же зарплату, что и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне Кавани провел восемь матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил один мяч.
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Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/corinthians-apreta-cavani-barca-13028900
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