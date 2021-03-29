«Барселона» предложила Вайналдуму 8 миллионов евро в год

«Ливерпуль» и полузащитник Джорджиньо Вайналдум не достигли договоренности о продлении контракта, сообщает The Telegraph. Действующий договор истекает в июне 2021 года.

Над подписанием игрока в данный момент работает «Барселона». Каталонский клуб предлагает 30-летнему футболисту трехлетний контракт и зарплату в размере 8 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне Вайналдум провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и заработал 3 желтые карточки.