«Барселона» предложила двухлетний контракт Гюндогану

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган близок к уходу в «Барселону», сообщает The Times.

По информации источника, каталонцы предложили 32-летнему немцу контракт на 2 года с возможностью продления еще на сезон. Руководство «Барселоны» уверено, что сможет подписать игрока. Действующее соглашение Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже подписала Гюндогана, но агент полузащитника опроверг эту информацию.