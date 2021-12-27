«Барселона» отказалась от идеи подписания Стерлинга и Зиеша
«Барселона» отказалась от идеи подписания нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга и полузащитника «Челси» Хакиме Зиеша, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, форвард Ферран Торрес станет единственным новичком каталонского клуба во время зимнего трансферного окна на своей позиции.
Ранее сообщалось, что Торрес прилетел в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Барселоной». В нынешнем сезоне форвард забил три мяча и отдал одну результативную передачу в семи матчах за «Манчестер Сити».
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1475359038091243525
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