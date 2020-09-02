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«Барселона» не связывалась с «Ливерпулем» по поводу Вайналдума

12:57
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«Барселона» не контактировала с руководством «Ливерпуля» по поводу трансфера полузащитника мерсисайдцев Джорджиньо Вайналдума, сообщает Goal.com.

По информации источника, главный тренер каталонцев Роналд Куман хочет приобрести 29-летнего голландца, однако «сине-гранатовые» еще не обращались в английский клуб официально.

В сезоне-2019/20 Вайналдум провел за «Ливерпуль» 47 матчей и забил 6 голов, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 40 миллионов евро.

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