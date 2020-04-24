«Барселона» может обменять Артура на полузащитника «Тоттенхэма» Ндомбеле

«Барселона» и «Тоттенхэм» могут обменяться полузащитниками, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб может отправить в Лондон хавбека Артура, а в обратном направлении должен будет последовать игрок «шпор» Танги Ндомбеле.

На счету Артура 4 гола и 4 результативных передачи в 23 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего бразильца в 56 миллионов евро.

Ндомбеле провел за «Тоттенхэм» 27 матчей в сезоне-2019/20, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего француза в 52 миллиона евро.