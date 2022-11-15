«Барселона» интересуется полузащитником «Астон Виллы» Дугласом Луисом

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Calciomercatoweb.

Каталонский клуб готов обменять хавбека Франка Кессье на 24-летнего футболиста английской команды.

Дуглас Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. Ранее бразилец выступал за «Манчестер Сити», «Жирону» и «Васко да Гаму»

В текущем сезоне Луис провел 16 матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt — 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник подписал новый долгосрочный контракт с клубом из Бирмингема.