«Барселона» и «Реал» включились в борьбу за Джека Грилиша

«Барселона» и «Реал» присоединились к борьбе за полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, сообщает The Sun.

По информации источника, оба испанских гранда обратили внимание на яркое выступление 24-летнего Грилиша в чемпионате Англии-2019/20 и готовы поспорить за права на игрока с «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Сообщается, что «Астон Вилла» согласна отпустить английского полузащитника за сумму в 60 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Грилиш провел за «Астон Виллу» 27 матчей, на его счету 9 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 24-летнего футболиста в 31,5 миллиона фунтов.