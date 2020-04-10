«Барселона» хочет обменять Нелсона Семеду на защитника «Ман Сити» Жоау Канселу

«Барселона» хочет обменять защитника Нелсона Семеду, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «сине-гранатовые» намерены отправить 26-летнего португальца в «Манчестер Сити» в обмен на его соотечественника, 25-летнего Жоау Канселу.

Летом 2019 года Канселу перешел в «Ман Сити» из «Ювентуса» в рамках обмена — «бьяконери» получили взамен защитника Данилу. В сезоне-2019/20 Канселу провел за «горожан» 24 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

На счету Семеду 5 результативных передач в 29 матчах за «Барселону» в сезоне-2019/20.